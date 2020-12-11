АЕК определился с будущим Карреры

АЕК не собирается расставаться с наставником команды Массимо Каррерой.

По сведениям Metaratings, руководство клуба полностью доверяет итальянцу и готово продлить с ним контракт. При этом сам Каррера готов подписать новый контракт с АЕКом, однако он также готов изучить предложения от других клубов.

Напомним, что Каррера известен по своей работе в московском "Спартаке".

После 9 туров АЕК идет в чемпионате на четвертом месте, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 6 очков.

Читайте также: Каррера сказал при каком условии покинет АЕК. | http://soccernews.ru