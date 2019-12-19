АЕК победил во втором матче подряд после назначения Карреры
В рамках 14-го тура греческой Суперлиги АЕК дома переиграл "Астерас" со счётом 2:1.
Для афинской команды это третья победа подряд и вторая после назначения Массимо Карреры на пост главного тренера.
Напомним, что итальянец возглавил АЕК 8 декабря, заключив контракт до 2021 года.
В первой игре под руководством Карреры "двуглавые орлы" одолели "Ксанти" (1:0).
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|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19