АЕК победил во втором матче подряд после назначения Карреры

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АЕК победил во втором матче подряд после назначения Карреры

В рамках 14-го тура греческой Суперлиги АЕК дома переиграл "Астерас" со счётом 2:1.

Для афинской команды это третья победа подряд и вторая после назначения Массимо Карреры на пост главного тренера.

Напомним, что итальянец возглавил АЕК 8 декабря, заключив контракт до 2021 года.

В первой игре под руководством Карреры "двуглавые орлы" одолели "Ксанти" (1:0).

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