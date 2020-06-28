АЕК потерпел второе поражение в сезоне при Каррере

В матче 30-го тура чемпионата Греции афинский АЕК, который возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, на своем поле проиграл пирейскому "Олимпиакосу" со счетом 1:2.

Победу гостям принесли голы Юссеф Эль-Араби и Мохамеда Камара. В составе АЕКа отличился Серхио Араухо.

"Олимпиакос" благодаря победе стал чемпионом Греции. В 30 матчах клуб одержал 24 победы при шести ничьих и не потерпел ни одного поражения. АЕК во второй раз проиграл при Каррере и занимает третье место.

АЕК Афины - "Олимпиакос" Пирей - 1:2 (0:2)

Голы: Эль-Араби, 38 - 0:1, Камара, 45 - 0:2, Араужо, 66 - 1:2

АЕК: Цинтотас, Паулиньо, Сварнас (Христопулос, 89), Чигринский, Хулт, Кристичич, Шиманьски, Верде, Ливайя, Албанис (Ойконому, 31), Араужо

"Олимпиакос": Жозе Са, Цимикас, Ба, Семеду, Элабделауи, Бухалакис, Камара (Ловера, 90+2), Гильерме, Фортунис (Ранджелович, 71), Масурас (Кафу, 77), Эль-Араби (Хассан, 77)

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