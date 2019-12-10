АЕК представил Карреру

Греческий АЕК презентовал нового тренера команды Массимо Карреру. Сегодня, 10 декабря, специалист провел свою первую пресс-конференцию в роли наставника клуба.

Напомним, 55-летний итальянский специалист подписал с клубом контракт на 2 года. В понедельник он провел первую тренировку и познакомился с футболистами команды.

В турнирной таблице Греческой супер-лиги АЕК занимает 3 место.

А еще: Каррера обратился к игрокам АЕКа | http://soccernews.ru