АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару
АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару. Футболист перешел в греческий клуб из "Уфы".
24-летний футболист заключил контракт с АЕКом до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
Неделчару перешел в "Уфу" в феврале 2018 года из бухарестского "Динамо".
А еще: АЕК Карреры договорился о переходе игрока "Уфы"| http://soccernews.ru
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