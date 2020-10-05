АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару

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АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару

АЕК представил новичка команды защитника Йонуца Неделчару. Футболист перешел в греческий клуб из "Уфы".

24-летний футболист заключил контракт с АЕКом до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Неделчару перешел в "Уфу" в феврале 2018 года из бухарестского "Динамо". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome Nede 5️⃣⚫️ #aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Nede_5

Публикация от ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

А еще: АЕК Карреры договорился о переходе игрока "Уфы"| http://soccernews.ru
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