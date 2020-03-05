АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд

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АЕК при Каррере не проигрывает в 13 матчах подряд

АЕК набрал отличную форму после назначения Массимо Карреры на пост главного тренера.

Беспроигрышная серия афинской команды достигла отметки в 13 матчей - 9 побед и 4 ничьи.

Напомним, что Каррера возглавил АЕК 8 декабря. Его пригласили после отказа Леонида Слуцкого работать в греческом клубе.

Итальянский специалист известен по тренерской деятельности в московском "Спартаке", который он в 2017 году приводил к чемпионству.

Не пропустите: Джикия высказался о работе Карреры в АЕКе. | http://soccernews.ru
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