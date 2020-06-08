АЕК при Каррере не проигрывает в 14 матчах подряд

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АЕК при Каррере не проигрывает в 14 матчах подряд

АЕК продлил свою внушительную беспроигрышную серию, расписав мировую с "Панатинаикосом" (1:1).

Афинская команда не знает поражений на протяжении 14 матчей подряд - 9 побед и 5 ничьих.

Напомним, что АЕК с декабря возглавляет бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

Не пропустите: Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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