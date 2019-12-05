АЕК провёл первый раунд переговоров со Слуцким
АЕК приступил к конкретным действиям в вопросе приглашения на пост главного тренера Леонида Слуцкого.
Как сообщают российские СМИ, стороны уже провели первый раунд переговоров о возможном сотрудничестве.
Греческий клуб форсирует назначение нового наставника, поэтому ожидает ответ от 48-летнего специалиста сегодня или завтра.
Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс" после серии из пяти поражений подряд в чемпионате.
В АЕК россиянин может сменить уволенного ранее Мигеля Кардозу.
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