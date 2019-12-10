АЕК провёл презентацию Карреры

В Афинах состоялась презентация нового главного тренера АЕКа Массимо Карреры.

Напомним, что итальянский специалист возглавил "двуглавых орлов" 8 декабря, заключив контракт до конца следующего сезона.

Ранее Каррера самостоятельно тренировал только московский "Спартак". С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера обратился к игрокам АЕКа. | http://soccernews.ru