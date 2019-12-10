АЕК провёл презентацию Карреры

Теги аекмассимо каррера

АЕК провёл презентацию Карреры

В Афинах состоялась презентация нового главного тренера АЕКа Массимо Карреры.

Напомним, что итальянский специалист возглавил "двуглавых орлов" 8 декабря, заключив контракт до конца следующего сезона.

Ранее Каррера самостоятельно тренировал только московский "Спартак". С "красно-белыми" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: Каррера обратился к игрокам АЕКа. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Панатинаикос Панатинаикос 34 83
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 34 67
3 ПАОК ПАОК 34 65
4 Аполлон Афины Аполлон Афины 34 63
5 АЕК АЕК 34 62
6 Ираклис Ираклис 34 62
7 Арис Арис 34 62
8 Ксанти Ксанти 34 50
9 ОФИ ОФИ 34 49
10 Эдессаикос Эдессаикос 34 42
11 Ларисса Ларисса 34 40
12 Атинаикос Атинаикос 34 40
13 ПАЕ Этникос Пирей ПАЕ Этникос Пирей 34 39
14 Паниониос Паниониос 34 36
15 ПАЕ Ионикос Никаиас ПАЕ Ионикос Никаиас 34 34
16 Докса Драмас Докса Драмас 34 29
17 Левадиакос Левадиакос 34 20
18 Кавала Кавала 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов