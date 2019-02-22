АЕК серьезно наказан из-за поведения болельщиков
Дисциплинарный комитет УЕФА заявил об отстранении греческого АЕКа от участия в следующем сезоне еврокубковых турниров.
Вероятно, санкции распространятся на два сезона с испытательным сроком.
Кроме того, АЕК сыграет два домашних матча при пустых трибунах, а также будет оштрафован на 80 тысяч евро.
Напомним, 27 ноября на матче группового этапа Лиги чемпионов АЕК - "Аякс" (0:2) а Афинах произошли нападения на голландских болельщиков.
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