АЕК сыграл с "Ламией" вничью в матче чемпионата Греции

АЕК сыграл с "Ламией" вничью в матче 16-го тура чемпионата Греции.

Это первая ничья подопечных Массимо Карреры после двух побед. Итальянский специалист возглавил клуб в начале декабря.

АЕК, имея в активе 28 баллов, занимает 3 место в турнирной таблице.

"Ламиа" - АЕК - 0:0

5 января АЕК сыграет с "Панетоликосом". Начало - в 16:00 (мск).

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