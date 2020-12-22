АЕК уволил Карреру
AEK объявил о завершении сотрудничества с Массимо Каррерой.
"AEK благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры", сообщается на официальном сайте клуба.
Вчера итальянский тренер провел свой 50 матч в клубе. За это время в его активе 27 побед, 12 ничьих и 11 поражений.
Под руководством Карреры АЕК занял третье место в Суперлиге, участвовал в финале Кубка Греции, где проиграл Олимпиакосу, и выступал в Лиге Европы в этом году.
Напомним, что под руководством итальянского специалиста московский "Спартак" в 2017 году стал Чемпионом России. До Карреры "красно-белые" в последний раз становились чемпионами в 2001 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Панатинаикос
|34
|83
|2
|Олимпиакос Пирей
|34
|67
|3
|ПАОК
|34
|65
|4
|Аполлон Афины
|34
|63
|5
|АЕК
|34
|62
|6
|Ираклис
|34
|62
|7
|Арис
|34
|62
|8
|Ксанти
|34
|50
|9
|ОФИ
|34
|49
|10
|Эдессаикос
|34
|42
|11
|Ларисса
|34
|40
|12
|Атинаикос
|34
|40
|13
|ПАЕ Этникос Пирей
|34
|39
|14
|Паниониос
|34
|36
|15
|ПАЕ Ионикос Никаиас
|34
|34
|16
|Докса Драмас
|34
|29
|17
|Левадиакос
|34
|20
|18
|Кавала
|34
|19