АЕК уволил Карреру

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АЕК уволил КарреруAEK объявил о завершении сотрудничества с Массимо Каррерой.

"AEK благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры", сообщается на официальном сайте клуба.

Вчера итальянский тренер провел свой 50 матч в клубе. За это время в его активе 27 побед, 12 ничьих и 11 поражений. 

Под руководством Карреры АЕК занял третье место в Суперлиге, участвовал в финале Кубка Греции, где проиграл Олимпиакосу, и выступал в Лиге Европы в этом году.

Напомним, что под руководством итальянского специалиста московский "Спартак" в 2017 году стал Чемпионом России. До Карреры "красно-белые" в последний раз становились чемпионами в 2001 году.

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