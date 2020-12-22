АЕК уволил Карреру

AEK объявил о завершении сотрудничества с Массимо Каррерой.



"AEK благодарит Массимо Карреру за его вклад в нашу команду и желает ему всяческих успехов в продолжении его тренерской карьеры", сообщается на официальном сайте клуба.

Вчера итальянский тренер провел свой 50 матч в клубе. За это время в его активе 27 побед, 12 ничьих и 11 поражений.