АЕК впервые проиграл под руководством Карреры

В матче 18-го тура чемпионата Греции АЕК, который возглавляет итальянский тренер Массимо Каррера, проиграл ПАОКу со счетом 0:1.

Таким образом, афинский клуб впервые потерпел поражение под руководством бывшего наставника московского "Спартака".

В данный момент АЕК занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 13 очков.

Напомним, что Каррера возглавил АЕК 10 декабря. При нем клуб одержал три победы, один раз сыграл вничью и однажды проиграл.

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