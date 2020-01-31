АЕК вышел в 1/4 финала Кубка Греции
АЕК обыграл "Астерас" в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, команда Массимо Карреры вышла в четвертьфинал.
АЕК - Астерас - 2:0
Голы: Манталос, 14 - 1:0, Албанис, 17 - 2:0
В 1/4 финала АЕК встретится с "Панэтоликосом", который возглавляет турнирную таблице чемпионата Греции.
Не пропустите: АЕК Карреры не смог обыграть "Олимпиакос"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17