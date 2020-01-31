АЕК вышел в 1/4 финала Кубка Греции

АЕК обыграл "Астерас" в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, команда Массимо Карреры вышла в четвертьфинал.

АЕК - Астерас - 2:0

Голы: Манталос, 14 - 1:0, Албанис, 17 - 2:0

В 1/4 финала АЕК встретится с "Панэтоликосом", который возглавляет турнирную таблице чемпионата Греции.

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