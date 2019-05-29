"Аэрофлот" может прекратить сотрудничество с РФС
Российский футбольный союз рискует потерять крупного спонсора в лице компании "Аэрофлот", сообщает телеграм-канал "Мутко против".
По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истёк ещё в августе прошлого года.
РФС получал от "Аэрофлота" 400 тысяч долларов в год, однако после смены руководства союза требования выросли до 1 миллиона.
Авиакомпания не готова к таким тратам, поэтому футбольной организации придётся идти на уступки или искать новых партнёров.
Не пропустите: РФС заложил в бюджет на текущий год доход в 4,373 млрд рублей. | http://soccernews.ru
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