"Аэрофлот" может прекратить сотрудничество с РФС

Теги рфс

"Аэрофлот" может прекратить сотрудничество с РФС

Российский футбольный союз рискует потерять крупного спонсора в лице компании "Аэрофлот", сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, стороны не могут договориться о продлении контракта, который истёк ещё в августе прошлого года.

РФС получал от "Аэрофлота" 400 тысяч долларов в год, однако после смены руководства союза требования выросли до 1 миллиона.

Авиакомпания не готова к таким тратам, поэтому футбольной организации придётся идти на уступки или искать новых партнёров.

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