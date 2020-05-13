"Аэрофлот" прекратит сотрудничество с РФС

Авиакомпания "Аэрофлот" отказалась от сотрудничества с РФС.

Как сообщает телеграм-канал Baza, генеральный директор компании Виталий Савельев не будет подписывать новый договор с РФС на сумму в 30 миллионов рублей.

Отмечается, что такое решение связано с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса.

Известно, что новый договор на 30 миллионов рублей должен был быть рассчитан на девять месяцев.

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