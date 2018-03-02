Аэропорт Барселоны из-за Месси отменил строительство нового терминала

Президент Vueling Airlines Хавьер Санчес Прието заявил, что в аэропорту Барселоны не будет строиться новый терминал.

Причиной этому послужил запрет на полеты над домом форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Нельзя летать там, где живет Месси. Это не происходит нигде в мире" - приводит слова Прието Marca.

Отметим, что официальная причина - угроза экологии города Гава, который находится в 10 километрах от аэропорта.

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