Афеллай отстранён от тренировок со "Сток Сити"

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Афеллай отстранён от тренировок со "Сток Сити"

Полузащитник "Сток Сити" Ибрагим Афеллай отстранён от тренировок с командой, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, такое решение принял главный тренер "гончаров" Пол Ламберт, который недоволен отношением футболиста к занятиям.

В связи с этим, 31-летний голландец задумался об уходе из клуба и уже поручил своим агентам провести переговоры о расторжении контракта.

В этом сезоне Афеллай сыграл за "Сток Сити" всего 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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