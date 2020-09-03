Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал

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Афиша сборной России перед матчем с Сербией спровоцировала скандал

Пресс-служба Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовала в твиттере расписание матчей сборной России в групповом этапе Лиги Наций.

В микроблоге появилась афиша с датами игр и тремя футболистами внизу постера - Артёмом Дзюбой, Фёдором Смоловым и Фёдором Кудряшовым.

При этом Смолов ладонями изобразил орла, что является отсылкой к гербу Российской Федерации.

Однако в пресс-службе не подумали, что орёл также является символом геноцида сербов в Косово албанскими экстремистами.

Учитывая, что матч Россия - Сербия состоится уже сегодня, многие восприняли такую афишу как провокацию. Пришлось извиняться.

"Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка", - пояснили в пресс-службе.

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