Африка тоже в финале: 15 игроков сборной Франции представляют чёрный континент

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Африка тоже в финале: 15 игроков сборной Франции представляют чёрный континент

Сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в финал Чемпионата Мира.

Нельзя не отметить тот факт, что 15 игроков из состава команды Дидье Дешама имеют африканские корни. Таким образом, и чёрный континент будет представлен в главном матче мундиаля.

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