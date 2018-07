Африка тоже в финале: 15 игроков сборной Франции представляют чёрный континент

Сборная Франции минимально обыграла Бельгию и вышла в финал Чемпионата Мира.

Нельзя не отметить тот факт, что 15 игроков из состава команды Дидье Дешама имеют африканские корни. Таким образом, и чёрный континент будет представлен в главном матче мундиаля.

15 France players at the #WorldCup have roots in Africa pic.twitter.com/v5ENkGItsh