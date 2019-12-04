Африканская конфедерация футбола уменьшила список претендентов на звание лучшего игрока года

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Африканская конфедерация футбола уменьшила список претендентов на звание лучшего игрока года

Африканская конфедерация футбола сократила список номинантов на звание лучшего игрока года. Об этом сообщает AP.

Изначально в списке присутствовало 30 футболистов.

В список вошли: Андре Онана (Камерун), Хаким Зиех (Марокко), Исмаэль Беннасер (Алжир), Калиду Кулибали (Сенегал), Мохамед Салах (Египет), Одион Игало (Нигерия), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Рияд Махрез (Алжир), Садио Мане (Сенегал), Юсеф Белайли (Алжир).

В прошлые два года лучшим игроком африканского континента становился Мохамед Салах.

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