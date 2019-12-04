Африканская конфедерация футбола уменьшила список претендентов на звание лучшего игрока года
Африканская конфедерация футбола сократила список номинантов на звание лучшего игрока года. Об этом сообщает AP.
Изначально в списке присутствовало 30 футболистов.
В список вошли: Андре Онана (Камерун), Хаким Зиех (Марокко), Исмаэль Беннасер (Алжир), Калиду Кулибали (Сенегал), Мохамед Салах (Египет), Одион Игало (Нигерия), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Рияд Махрез (Алжир), Садио Мане (Сенегал), Юсеф Белайли (Алжир).
В прошлые два года лучшим игроком африканского континента становился Мохамед Салах.
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|Группа A
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|О
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|Zambia A'
|3
|5
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|Senegal A'
|3
|5
|3
|Tanzania A'
|3
|4
|4
|Côte d'Ivoire A'
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Ghana A'
|3
|5
|2
|Congo DR A'
|3
|4
|3
|Zimbabwe A'
|3
|3
|4
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|3
|2