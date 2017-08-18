Африканский бизнесмен: "Хочу купить "Арсенал" и уволить Венгера"

Теги арсенал лондон

Африканский бизнесмен: "Хочу купить "Арсенал" и уволить Венгера"

Богатейший человек Африки Алико Данготе заявил, что он хотел бы выкупить "Арсенал".

"Если бы я купил "Арсенал", то сразу же сменил бы тренера. Венгер проделал отличную работу, но пришло время попытаться добиться успеха у кого-то другого. Я уверен, что Кронке и Усманов согласятся продать клуб, если получат хорошее предложение. Когда я завершу сделку с нефтеперерабатывающим заводом, то могу это сделать. Мне кажется, что я смогу улучшить "Арсенал". Я готов купить клуб", - приводит слова Данготе Bloomberg.

По данным Forbes, состояние 60-летнего Данготе оценивается в 13 миллиардов долларов.

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