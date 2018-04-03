Африканский футболист мог обманывать всех насчет своего возраста и фамилии

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Африканский футболист мог обманывать всех насчет своего возраста и фамилии
Президент клуба "Этуаль д'Абодо" Ибрагим Коне заявил, что известный ивуарийский нападающий Ласина Траоре изменил фамилию, а также предоставил неверные данные о своем возрасте.

"Я жалуюсь на Траоре, так как он поступил не спортивно. Ему на самом деле на 27, а 29 лет. Его настоящая фамилия Манене. Мы тренировали его в начале карьеры, но ничего не получили за это. Нашего клуба нет в его биографии и это негативно отразилось на нашем имидже. Я жду возмещения ущерба от федерации. В противном случае я обращусь в Спортивный арбитражный суд (CAS)", - приводит слова Коне RFI.

Стоит отметить, что Траоре в данный момент выступает за "Амьен" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Монако". Ранее он играл за "Стад д'Абиджан", ЧФР, "Кубань", "Анжи", "Эвертон", ЦСКА и "Спортинг".

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