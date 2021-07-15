Африканский футболист показал свое фото после того, как ему плеснули кислотой в лицо

Фото: инстаграм Йоана Висса/Автор неизвестен

Конголезский нападающий французского "Лорьяна" Йоан Висса показал свое фото после того, как ему плеснули кислотой в лицо.

"Бог велик. Я благодарю всех за поддержку, это трогает мое сердце. Мне лучше, работаю над тем, чтобы полностью восстановиться", — написал Висса на своей странице в Instagram.

Футболист подвергся нападению 32-летней женщины несколько недель назад. Висса перенес операцию, а нападавшая задержана.

Висса выступает за "Лорьян" с 2018 года. Всего он провел за клуб 128 матчей, забил 37 голов и отдал 17 результативных передач. За сборную ДР Конго сыграл 2 матча и забил 1 гол.

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