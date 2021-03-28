Африканский футболист рассказал, как он пожертвовал сексом ради футбола
Фото: твиттер THE FABULOUS ZONE/Автор неизвестен
Ганский нападающий алжирского "УСМ Алжир" Кваме Опоку сообщил, что у него никогда не было секса из-за футбола.
"Отсутствие отношений дает мне возможность оставаться футболистом. Воздержание от секса придает мне силы на поле", - приводит слова Опоку Modern Ghana.
21-летний Опоку является воспитанником клуба "Нкоранза Уорриорз". В октябре 2020 года он перешел в "Асанте Котоко", за который сыграл 20 матчей и забил 8 голов. В марте 2021 года форвард стал игроком "УСМ Алжир", за который пока не играл. За сборную Ганы сыграл 1 матч.
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|Барбастро
|40
|88
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|Теруэль
|40
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|Атлетико Монсон
|40
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|Андорра
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|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
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|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
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|Иллуэка
|40
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|Пеньяс Осенсес
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