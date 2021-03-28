Африканский футболист рассказал, как он пожертвовал сексом ради футбола

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Ганский нападающий алжирского "УСМ Алжир" Кваме Опоку сообщил, что у него никогда не было секса из-за футбола.

"Отсутствие отношений дает мне возможность оставаться футболистом. Воздержание от секса придает мне силы на поле", - приводит слова Опоку Modern Ghana.

21-летний Опоку является воспитанником клуба "Нкоранза Уорриорз". В октябре 2020 года он перешел в "Асанте Котоко", за который сыграл 20 матчей и забил 8 голов. В марте 2021 года форвард стал игроком "УСМ Алжир", за который пока не играл. За сборную Ганы сыграл 1 матч.

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