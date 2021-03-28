Африканский футболист рассказал, как он пожертвовал сексом ради футбола

Теги усм алжир

Африканский футболист рассказал, как он пожертвовал сексом ради футбола

Фото: твиттер THE FABULOUS ZONE/Автор неизвестен

Ганский нападающий алжирского "УСМ Алжир" Кваме Опоку сообщил, что у него никогда не было секса из-за футбола.

"Отсутствие отношений дает мне возможность оставаться футболистом. Воздержание от секса придает мне силы на поле", - приводит слова Опоку Modern Ghana.

21-летний Опоку является воспитанником клуба "Нкоранза Уорриорз". В октябре 2020 года он перешел в "Асанте Котоко", за который сыграл 20 матчей и забил 8 голов. В марте 2021 года форвард стал игроком "УСМ Алжир", за который пока не играл. За сборную Ганы сыграл 1 матч.

Не пропустите: Алжирского футболиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы условно за публичную мастурбацию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд

Роналду не может забить гол за сборную Португалии 4 матча подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Эхеа Эхеа 40 93
2 Барбастро Барбастро 40 88
3 Теруэль Теруэль 40 84
4 Атлетико Монсон Атлетико Монсон 40 81
5 Андорра Андорра 40 81
6 Реал Сарагоса II Реал Сарагоса II 40 80
7 Вильянуэва КФ Вильянуэва КФ 40 71
8 Сариньена Сариньена 40 58
9 Атлетико Калатайюд Атлетико Калатайюд 40 53
10 Сабиньяниго Сабиньяниго 40 52
11 Утебо Утебо 40 51
12 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 40 43
13 Бинефар Бинефар 40 43
14 Куарте Индустриаль Куарте Индустриаль 40 43
15 Бреа Бреа 40 43
16 Фрага Фрага 40 40
17 Эбро Эбро 40 40
18 Фигеруэлас Фигеруэлас 40 37
19 Иллуэка Иллуэка 40 33
20 Пеньяс Осенсес Пеньяс Осенсес 40 29
21 Хакетано Хакетано 40 28
Полная таблица

топ-5 тегов