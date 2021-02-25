Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар"

Габонский нападающий "Хатайспора" Аарон Бупендза отказался переходить в "Краснодар", сообщает журналист Эртан Сюзгун в своем Twitter.

По сведениям источника, российский клуб не сумел договориться с футболистом по условиям личного контракта. Ранее сообщалось, что "Краснодар" готов заплатить за форварда 10 миллионов евро. На игрока также претендует киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне 24-летний Бупендзу провел за "Хатайспор" 25 поединков и забил 18 голов.

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