Агаларов высказался о своем невызове в сборную России
Фото: инстаграм Агаларова/Автор неизвестен
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов поделился мнением о своем невызове в сборную России на матчи квалификации к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
"Я не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за. Я попал в молодежную сборную и постараюсь принести пользу молодежной команде.
Основная сборная – это мечта с детства такая, к которой ты стремишься, как только ты пошел в футбол. И тебе хочется играть за основную сборную. И когда ты туда попадаешь, бывают другие эмоции, нежели в молодежной. Да, в молодежной тоже надо доказывать и тоже бывают положительные эмоции.
Когда разговаривали с отцом перед сезоном, я ему пообещал до зимы забить 10, честно скажу. И я могу сказать, что я стремился к этому, да. 10 мячей. Была такая планка минимальная.
Я перед собой ставлю только максимальные цели, а как уже дальше будет, один Всевышний знает", – сказал Агаларов.
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