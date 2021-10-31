Агаларов забил почти все голы "Уфы" в этом сезоне РПЛ

Фото: инстаграм Агаларова/Автор неизвестен

Российский нападающий "Уфы" Гамид Агаларов ударно проводит нынешний сезон в Российской Премьер-Лиге.

Молодой форвард сумел отличиться забитым голом в матче против "Ахмату", который его команда выиграла со счетом 1:0. Этот мяч стал для него 11-м в этом сезоне РПЛ, что на данный момент делает его лучшим бомбардиром первенства.

Всего в текущем сезоне "Уфа" отличилась 14 раз, и 11 из этих голов на счету Агаларова.

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