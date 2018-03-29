Агбонлахор покинет "Астон Виллу", в которой провёл 17 лет

Нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор покинет клуб в июне нынешнего года.

Руководство клуба решило не продлевать контракт с игроком.

По итогам 38-ми туров "Астон Вилла" занимает четвертое место в чемпионшипе.

Агбонлахор находится в системе клуба 17 лет. В этом сезоне он провел за команду шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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