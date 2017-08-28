Агент Абденнура прокомментировал ситуацию с возможным переходом его клиента в "Зенит"

Абделькадер Джилани, являющийся агентом защитника "Валенсии" Аймена Абденнура, поделился информацией о возможном трансфере своего клиента в "Зенит".

"На данный момент я не могу сказать, перейдет ли Абденнур в "Зенит". Переговоры с клубом все еще продолжаются" - приводят слова агента российские СМИ.

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