Агент Абеля Эрнандеса анонсировал уход футболиста из ЦСКА, но затем опроверг свои слова
Пабло Бентанкур, агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, прокомментировал будущее своего клиента.
"Думаю, он покинет ЦСКА. Мы получили предложения из Англии и Италии, а в контракте есть пункт о его расторжении", - цитирует агента Tuttomercatoweb.
Однако через некоторое время Бентанкур заявил, что его неправильно поняли.
"В моём разговоре с итальянскими СМИ мы неправильно поняли друг друга. Я лишь сказал, что, если Абель не будет играть в ЦСКА, у нас есть вариант разорвать соглашение и уйти. Но пока Абель никуда не уходит. У Абеля была травма, потом его выпустили на поле, не дав долечиться до конца, из-за чего он отправился в Лондон на осмотр. Но пока ничего не ясно. Если Абель будет играть и забивать, он останется в команде", - сказал представитель уругвайца.
28-летний Эрнандес присоединился к ЦСКА прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Контракт форварда с армейским клубом рассчитан до 2021 года.
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