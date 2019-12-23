Агент Абреу сделал заявление об интересе ЦСКА к игроку
Даниель Нассиф, агент форварда "Фиорентины" Педро Абреу, рассказал, что переход его клиента в ЦСКА пока не состоится и объяснил почему.
"ЦСКА действительно проявляет интерес, но на данный момент Педро не перейдёт туда. Он только прибыл в "Фиорентину", и у него контракт с клубом", - сказал агент.
Ранее сообщалось, что армейцы заинтересованы в аренде 22-летнего бразильца с опцией выкупа.
Абреу присоединился к "Фиорентине" в сентябре. За него заплатили 11 миллионов евро. В активе нападающего 1 гол в 6 матчах.
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