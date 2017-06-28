Агент Аднана опроверг интерес со стороны ЦСКА

Хаджи Мурад, агент иракского защитника "Удинезе" Али Аднана, не подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

"В настоящий момент никто из представителей московского ЦСКА на меня не выходил, поэтому с уверенностью могу сказать, что информация в интернете не соответствует действительности. Да, в январе игроком интересовались клубы из РФПЛ, но сейчас никто из России не обращался" - сказал агент.

23-летний Аднан выступает за "Удинезе" с 2015 года, сыграл 45 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru