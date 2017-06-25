Агент: "Агуэро останется в "Манчестер Сити"

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Агент: "Агуэро останется в "Манчестер Сити"

Агент аргентинского нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро Эрнан Регера заявил, что его клиент не покинет клуб.

"Фанаты "Сити" могут не беспокоиться, Серхио точно остается в клубе. Его контракт действует еще два года и он счастлив в клубе", - приводит слова Регеры Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард задумался об уходе из клуба из-за не самых лучших отношений с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Интерес к Агуэро проявляет ПСЖ.

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