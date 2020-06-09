Агент Агузаров: "Если когда-нибудь Черчесов вернётся в "Спартак", то чтобы выиграть Лигу Чемпионов"

Агент Алан Агузаров порассуждал о возможном возвращении в московский "Спартак" действующего наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Спартак" не может быть для Черчесова обычным клубом, хотя бы учитывая количество лет, проведённых там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придёт в "Спартак", то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но, убеждён, что победа в этом турнире - то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной", - сказал агент.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Его контракт с РФС рассчитан до завершения ЧМ-2022.

56-летний специалист тренировал "Спартак" с июля 2007 по август 2008 года, а в качестве футболиста четыре раза выступал за "красно-белых" (1984-1987; 1989-1993; 1995, 2002).

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