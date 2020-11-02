Агент Агузаров назвал две причины сорвавшегося трансфера Дзюбы в клуб АПЛ

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Агент Агузаров назвал две причины сорвавшегося трансфера Дзюбы в клуб АПЛ

Известный футбольный агент Алан Агузаров рассказал, почему нападающий "Зенита" Артём Дзюба не перешёл в английский клуб прошлой зимой.

По его словам, трансфер не состоялся из-за финансовых требований питерского клуба, а также нежелания самого футболиста сильно терять в зарплате.

"Я работал в отношении возможного перехода Артёма в Англию. Были клубы, которые проявляли заинтересованность к нему. Я работал не единолично, а совместно с Шандором Варгой, агентством Рио Фердинанда и агентством Мендеша. Было три-четыре команды. Но "Зенит" не был готов отпустить Дзюбу за маленькие деньги, потому что у них был действующий контракт.

Сумма заработной платы тоже стала причиной неудавшегося перехода. Дзюба был готов пойти на определённое понижение, но в "Зените" он получал достаточно хорошую заработную плату. Английскому клубу нужно подсуетиться, чтобы предложить условия близкие к зенитовским", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что к Дзюбе был интерес со стороны "Тоттенхэма", "Вест Хэма", "Кардиффа", "Эвертона" и "Ньюкасла".

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