Агент Агузаров назвал клубы АПЛ, которые интересовались Дзюбой

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, в каких английский клубах мог оказаться нападающий "Зенита" Артём Дзюба.

"Мы работали с Артёмом небольшой отрезок времени. После ЧМ-2018 вместе с Base Soccer в лице Варги и компанией Мендеша пытались устроить его в АПЛ. Самый серьёзный интерес возникал со стороны "Кардиффа" и "Вест Хэма". В первый клуб Артём сам отказался переходить - команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки. "Вест Хэм" Пеллегрини долго думал, но в итоге решил подписать испанца Лукаса из "Депортиво".

Компании Мендеша мы с Артёмом давали авторизацию на ведение переговоров с "Эвертоном" и "Ньюкаслом", однако до перехода дело в итоге не дошло. Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают, и подтверждение тому - относительно недавний звонок Моуринью моему партнёру. У Жозе в "Тоттенхэме" травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе", - сказал агент.

Напомним, что этим летом истекает контракт Дзюбы с "Зенитом", однако с высокой долей вероятности форвард продлит соглашение с питерским клубом.

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