Агент Ахметова ответил Малафееву, назвав он выскочка

Агент хавбека ЦСКА Ильзат Ахметов Ираклий Гегечкори ответил на слова экс-голкипера и заместителя спортивного директора "Зенита" Вячеслава Малафеева, который сказал, что он неоднократно пугал его.

"Если Малафеев хочет на мне пиариться, на моём имени или ещё чем-то… Он меня в соперники выбрал, а потом провозглашал, что, пока он в клубе, там ни одного моего футболиста не будет. Мне так передавали. Но это его проблемы. У меня с ним переговоров и разговоров ни о чём не было. Малафеев не должен себя отождествлять с клубом. Он не клуб. Не последняя инстанция. Сами знаете, на каких ролях он там был.

У меня нет отношений с "Зенитом" практически с того момента, как из клуба ушёл Дюков. Последнее предложение "Зениту" от меня - это был Ахметов. Тогда я вёл разговоры с Дюковым. Ему интересен был футболист. Ильзат находился на сборах 52 дня, после чего перешёл в ЦСКА. Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично… Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошёл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с "Зенитом-2" на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всё, чтобы игрок остался в команде. А насчёт того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в "Зените", задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова", - передает слова Гегечкори Metaratings.

Ранее агент был спортивным директором "Рубина".

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