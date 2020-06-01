Агент Ахметова ответил Малафееву, назвав он выскочка
Агент хавбека ЦСКА Ильзат Ахметов Ираклий Гегечкори ответил на слова экс-голкипера и заместителя спортивного директора "Зенита" Вячеслава Малафеева, который сказал, что он неоднократно пугал его.
"Если Малафеев хочет на мне пиариться, на моём имени или ещё чем-то… Он меня в соперники выбрал, а потом провозглашал, что, пока он в клубе, там ни одного моего футболиста не будет. Мне так передавали. Но это его проблемы. У меня с ним переговоров и разговоров ни о чём не было. Малафеев не должен себя отождествлять с клубом. Он не клуб. Не последняя инстанция. Сами знаете, на каких ролях он там был.
У меня нет отношений с "Зенитом" практически с того момента, как из клуба ушёл Дюков. Последнее предложение "Зениту" от меня - это был Ахметов. Тогда я вёл разговоры с Дюковым. Ему интересен был футболист. Ильзат находился на сборах 52 дня, после чего перешёл в ЦСКА. Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично… Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошёл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с "Зенитом-2" на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всё, чтобы игрок остался в команде. А насчёт того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в "Зените", задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова", - передает слова Гегечкори Metaratings.
Ранее агент был спортивным директором "Рубина".
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|Команда
|М
|О
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|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20