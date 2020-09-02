Агент Акаев высказался об интересе "Локомотива" к Бентеке

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Агент Акаев высказался об интересе "Локомотива" к Бентеке

Футбольный агент Джамал Акаев прокомментировал интерес "Локомотива" к нападающему   "Кристал Пэлас" Кристиану Бентеке.

"Я разговаривал с агентом Кристиана Бентеке. Может быть, руководство клубов и контактировали между собой, однако сам футболист не собирается покидать "Кристал Пэлас" и покидать Англию. Переезд в Россию он даже не рассматривает", - заявил агент.

В минувшем сезоне Бентеке провел 25 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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