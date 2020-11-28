Агент Акино отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

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Агент Акино отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Хорхе Арриола, агент полузащитника "Леона" Педро Акино, прокомментировал информацию, согласно которой московский "Спартак" сделал запрос о трансфере его клиента.

"Спартак" - потрясающий клуб, но мы с ними никак не контактировали. У нас контракт с "Леоном" до июня 2021 года", - сказал агент.

Рыночная стоимость перуанского опорного хавбека оценивается в 3 миллиона евро.

За "Леон" Акино выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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