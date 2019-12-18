Агент Акуньи прокомментировал интерес к игроку со стороны "Зенита" и "Локомотива"
Пабло дель Рио, агент аргентинского защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуются "Зенит" и "Локомотив".
"Не читал португальских газет. Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе российских клубов к Акунье", - приводят слова дель Рио российские СМИ.
Ранее сообщалось, что "Спортинг" готов продать игрока за 10-12 миллионов евро. Также аргентинцем интересуется "Наполи".
В нынешнем сезоне 28-летний Акунья провел за "Спортинг" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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