Агент Алабы готовится к переговорам с двумя клубами

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Агент Алабы готовится к переговорам с двумя клубами

Пини Захави, агент защитника "Баварии" Давида Алабы, с января начнёт заниматься будущим трудоустройством своего клиента.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, когда до истечения контракта австрийца с "ротен" останется полгода, его агент вступит в переговоры с двумя клубами.

Сообщается, что Захави планирует обсуждать возможное сотрудничество с ПСЖ и "Челси".

Напомним, что Алаба не смог договориться с "Баварией" о размере зарплаты в новом контракте. Футболист хочет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

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