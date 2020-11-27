Агент Алабы готовится к переговорам с двумя клубами
Пини Захави, агент защитника "Баварии" Давида Алабы, с января начнёт заниматься будущим трудоустройством своего клиента.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, когда до истечения контракта австрийца с "ротен" останется полгода, его агент вступит в переговоры с двумя клубами.
Сообщается, что Захави планирует обсуждать возможное сотрудничество с ПСЖ и "Челси".
Напомним, что Алаба не смог договориться с "Баварией" о размере зарплаты в новом контракте. Футболист хочет зарабатывать 20 миллионов евро в год.
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