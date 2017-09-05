Агент Алдервейрелда выбивает для своего клиента улучшенные условия контракта

Стейн Фрэнсис, агент защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда, поделился мнением о ситуации с продлением контракта между его клиентом и лондонским клубом.

"Алдервейрелд всегда хорош. Даже после травмы он быстро восстановился. Во время его отсутствия статистика "Тоттенхэма" стала заметно хуже. Тоби заслуживает либо подходящего контракта, либо трансфера. Все топ-клубы интересуются Алдервейрелдом. Центральных защитников не так много, их ищут" - приводит слова агента The Telegraph.

Стоит отметить, что контракт 28-летнего Алдервейрелда с "Тоттенхэмом" истекает летом 2019 года.

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