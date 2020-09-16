Агент: "Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде"

Теги алексей миранчукантон миранчукаталанталокомотив москва

Агент: "Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде"

Агент Валерио Джуффриде, который участвовал в организации трансфера Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту", рассказал, что футболист планирует в будущем играть в одной команде с братом Антоном.

"Алексей и Антон договорились, что в будущем они должны встретится друг с другом в одной команде. Алексей будет счастлив, если брат переедет в Италию. Двери для трансферов между Россией и Италией открыты", - цитирует агента Sport24.

Напомним, Алексей перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в нынешнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро. Брат Антон продолжает выступать в московском клубе.

Не пропустите: Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"

Агент Бэйла сообщил, что футболист общался с Моуринью по поводу трансфера в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов