Агент: "Алексей и Антон Миранчуки договорились в будущем встретиться в одной команде"

Агент Валерио Джуффриде, который участвовал в организации трансфера Алексея Миранчука из "Локомотива" в "Аталанту", рассказал, что футболист планирует в будущем играть в одной команде с братом Антоном.

"Алексей и Антон договорились, что в будущем они должны встретится друг с другом в одной команде. Алексей будет счастлив, если брат переедет в Италию. Двери для трансферов между Россией и Италией открыты", - цитирует агента Sport24.

Напомним, Алексей перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в нынешнее трансферное окно за 14,5 миллиона евро. Брат Антон продолжает выступать в московском клубе.

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