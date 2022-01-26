Агент Алексей Сафоном раскритиковал трансферную политику "Локомотива"

Фото: инстаграм "Локомотива"\Автор неизвестен

Агент Алексей Сафонов раскритиковал трансферную политику московского "Локомотива" в последнее время.

"Со стороны трудно понять, что происходит в "Локомотиве". В действиях руководства не видно логики. Сплошной финансовый "сенокос", который не имеет отношения к футболу. Впрочем, Томас Цорн так же ударно и в "Спартаке" поработал – там его до сих пор вспоминают. "Локомотив" наступил на те же грабли. Многие трансферы вызывают вопросы – что на вход, что на выход.

Летом подписали Тикнизяна за 5 миллионов евро, Марадишвили – за 7. Анджорина в аренду с правом выкупа почти за 20 "лимонов"... Цифры не укладываются в голове!

В это же время Крыховяка отпустили "Краснодар", Смолова – в "Динамо", Лисаковича – в "Рубин". Отпустили в "Ростов" – правда, на правах аренды – защитника молодежной сборной России Сильянова. Подыскивают новую команду Живоглядову.

По моей информации, даже Баринова предлагали другим клубам РПЛ, в том числе "Спартаку". Но тот покидать "Локомотив" отказался. С Зе Луишем вообще разорвали контракт.

А берут футболистов, которые не сильнее ушедших. Разве что защитник Мампасси с неплохим потенциалом и в перспективе – с российским паспортом. 18 лет, прекрасные физические данные, цепкий, неуступчивый. Если в Москве после первого серьезного контракта не закружится голова – вырастет в хорошего футболиста. Возможно, заиграет и Кухта. А вот в Изидоре большие сомнения.

С появлением этой троицы легионеров в "Локо" стало уже десять. Главные кандидаты на выход – Рыбус, у которого заканчивается контракт, и, скорее всего, Пабло. Но если клуб решит еще от кого-то избавиться – не удивлюсь.

Учитывая странную селекцию и непонятное назначение Маркуса Гиздоля, который как тренер совершенно не убедил, за "Локомотив" по-настоящему тревожно. Трансферная чехарда еще ведь и микроклимат в команде нарушила.

Также все еще травмирован Гильерме. Интересно, о чем думают руководители клуба? Надеются, что 18-летний Худяков поведет команду за собой? Парень-то одаренный, но до Акинфеева или Сафонова ему далеко. Кстати, о возрасте. Гильерме – 36, и он на семь лет старше австрийца Марта, который теперь в "Локомотиве" отвечает за работу с вратарями", – отметил Сафонов.

После 18 туров РПЛ "Локомотив" располагается на шестой строчке, имея в своем активе 28 очков.

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