Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса

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Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, анонсировал скорое возвращение своего клиента к тренировкам с командой.

Российский хавбек выбыл из строя ровно две недели назад из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции.

"Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы лёгкой простуды уже давно прошли. Сейчас он ещё соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждём отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе", - сказал агент.

В этом сезоне 25-летний Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.

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