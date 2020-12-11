Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, анонсировал скорое возвращение своего клиента к тренировкам с командой.
Российский хавбек выбыл из строя ровно две недели назад из-за обнаружения у него коронавирусной инфекции.
"Алексей чувствует себя хорошо. Симптомы лёгкой простуды уже давно прошли. Сейчас он ещё соблюдает самоизоляцию, тренируется по индивидуальной программе по согласованию с тренерским штабом. Ждём отрицательный тест. На днях Алексей присоединится к общей группе", - сказал агент.
В этом сезоне 25-летний Миранчук сыграл за "Аталанту" 4 матча и забил 2 гола.
Не пропустите: Гасперини может покинуть "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Тактаров назвал качества, которые должны быть у тренера ЦСКА
-
Тедеско рассказал, на кого из игроков "Спартака" он был похож в молодости
-
16 родственников Марадоны претендуют на наследство
-
Агент Алексея Миранчука огласил сроки возвращения игрока в строй после коронавируса
-
АПЛ назвала лучшего футболиста ноября
-
ПСЖ сохраняет интерес к Деле Алли
-
В "Тамбове" подтвердили возможность дальнейшего бойкота матчей
-
Дюков рассказал об улучшении судейства в РПЛ
-
Погба сделал выбор между "Реалом", "Ювентусом" и ПСЖ
-
Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы
-
Тедеско сделал прогноз на итоговое место "Спартака" в РПЛ
-
"Бавария" и "Барселона" поспорят за защитника "Марселя"
-
Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ
-
Джикия прокомментировал уход Газизова из "Спартака"
-
Загребское "Динамо" повторило рекорд Лиги Европы
-
"Ростов Арену" могут переименовать в честь легендарного советского футболиста
-
Гончаренко высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Впервые ЦСКА проиграл в еврокубках хорватской команде
-
Капитан "Спартака" Джикия поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17