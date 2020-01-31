Агент Алексея Миранчука отреагировал на новость о предложении "Милана"

Сразу три спикера опровергли информацию Betting Insider о попытке "Милана" арендовать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Я не знаю, откуда такая информация", - сказал агент футболиста Вадим Шпинев.

"Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать", - отметил главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин, который якобы заблокировал сделку.

"Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали", - заключил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

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