Агент Алексея Миранчука отреагировал на новость о предложении "Милана"
Сразу три спикера опровергли информацию Betting Insider о попытке "Милана" арендовать полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
"Я не знаю, откуда такая информация", - сказал агент футболиста Вадим Шпинев.
"Я ничего про это не знаю, поэтому не могу прокомментировать", - отметил главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин, который якобы заблокировал сделку.
"Мы никакие переговоры не комментируем. Обращайтесь к тем инсайдерам, которые это написали", - заключил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.
Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне он провёл 21 матч, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.
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