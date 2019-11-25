Агент Алексея Миранчука провел переговоры с итальянскими топ-клубами

Теги локомотив москваювентусмиланинтер миланалексей миранчук

Агент Алексея Миранчука провел переговоры с итальянскими топ-клубами
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, провел переговоры с представителями "Ювентуса", "Милана" и "Интера" о переходе своего клиента, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным источника, Шпинев посетил Италию на прошлой неделе. На встрече с итальянцами он обсуждал условия возможного трансфера, а также контракта игрока. Стоит отметить, что несколько месяцев назад агент с аналогичной целью побывал в Испании и Германии. 

Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука может обойтись в 40-50 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Каррера рассказал о перспективах Миранчука в "Ювентусе". | http://soccernews.ru

 
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