Агент Алексея Миранчука провел переговоры с итальянскими топ-клубами



Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, провел переговоры с представителями "Ювентуса", "Милана" и "Интера" о переходе своего клиента, сообщает журналист Нобель Арустамян.

По данным источника, Шпинев посетил Италию на прошлой неделе. На встрече с итальянцами он обсуждал условия возможного трансфера, а также контракта игрока. Стоит отметить, что несколько месяцев назад агент с аналогичной целью побывал в Испании и Германии.

Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука может обойтись в 40-50 миллионов евро.

24-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2021 года.

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