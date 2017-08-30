Агент Алексиса Санчеса предлагал услуги своего клиента "Реалу"

Агент форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса Фернандо Фелицевич предлагал услуги своего клиента мадридского "Реалу".

Как информирует 90min.com, случилось это после продажи "сливочными" Альваро Мораты в "Челси". Однако в королевском клубе исключили возможность приобретения бывшего нападающего каталонской "Барселоны".

Напомним, "Арсенал" назвал стоимость Санчеса. | soccernews.ru