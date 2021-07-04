Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Фото: инстаграм Алиоски/Автор неизвестен

Агент Дино Ламберти, представляющий интересы защитника сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, высказался об интересе московского ЦСКА к футболисту.

"Это вновь всего-лишь слухи, ЦСКА со мной не связывался по поводу футболиста", — сказал Ламберти Sport24.

Напомним, что контракт футболиста с английским "Лидсом" истек 30 июня.

По информации СМИ, интерес к Алиоски также проявляет турецкий "Галатасарай".

В прошедшем сезоне игрок сыграл в тридцати шести матча за "Лидс" в АПЛ, в которых забил два гола.

Также не пропустите: "Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле. | http://soccernews.ru