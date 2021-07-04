Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКА

Теги лидс юнайтедцска москваэзджан алиоски

Агент Алиоски высказался об интересе ЦСКАФото: инстаграм Алиоски/Автор неизвестен

Агент Дино Ламберти, представляющий интересы защитника сборной Северной Македонии Эзджана Алиоски, высказался об интересе московского ЦСКА к футболисту.

"Это вновь всего-лишь слухи, ЦСКА со мной не связывался по поводу футболиста", — сказал Ламберти Sport24.

Напомним, что контракт футболиста с английским "Лидсом" истек 30 июня.

По информации СМИ, интерес к Алиоски также проявляет турецкий "Галатасарай".

В прошедшем сезоне игрок сыграл в тридцати шести матча за "Лидс" в АПЛ, в которых забил два гола.

Также не пропустите: "Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле

"Рома" уже нашла замену травмированному Спинаццоле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов